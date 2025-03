Pagelle Atalanta-Venezia 0-0 voti e tabellino | la Dea si inceppa ancora una volta in casa

Leggi su Sportface.it

L’siunaine dopo il ko col Napoli arriva il secondo 0-0 interno consecutivo. Al Gewiss Stadium dopo il Cagliari è anche ila uscire indenne da una partita in teoria durissima, e così la squadra di Gasperini non dà seguito al clamoroso 0-6 di Empoli e soprattutto non mette pressione in ottica corsa scudetto a Napoli e Inter che si sfidano nel pomeriggio. Per i lagunari, davvero ben messi in campo da Di Francesco, è il secondo pareggio a reti inviolate di fila, e dopo la Lazio lo impongono anche alla Dea, un ottimo viatico in vista degli scontri diretti per la salvezza, dove serviranno però le vittorie.IL RACCONTO DEL MATCHNel primo tempo l’fa senz’altro la partita, ma è ila poter contare sulle opportunità migliori. Due, per l’esattezza, entrambe sul piede di Zerbin, che ha tanto sulla coscienza.