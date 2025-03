Sport.quotidiano.net - Paddle, l’ora dei verdetti. La "Gostoli" è campione

Grande successo per la squadra agonistica maschile della Roster "Giusto4 Motion – squadra A", che si è aggiudicata il titolo nel campionato provinciale Tpra Winter Cup 2024. Il team, composto da Giacomo Mari, Diomidis Violatos, Ettore Marinelli, Emanuele Federici e Lorenzo Bacciardi, e guidato dal giocatore-allenatore Alessandro Antonelli, ha battuto in finale la forte formazione del San Lorenzo. Il 4 Motion Padel Hangar è uno dei circoli di padel più giovani della provincia. Nato due anni e mezzo fa nella zona industriale di Fermignano, conta due campi outdoor e due indoor. Diventato un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport, il circolo è riuscito a formare atleti competitivi, capaci di distinguersi nei tornei fino al recente trionfo nel campionato provinciale.