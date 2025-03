Ilfattoquotidiano.it - Ovadia a La Confessione di Gomez: “Il video di Trump su Gaza è un delirio terrificante. Alla fine della disumanizzazione c’è il nazismo”

“Ilpostato dasufatto con l’intelligenza artificiale? E’ unche avrà conseguenze terrificanti”. Così Moni, ospite a Ladi Peter, in onda sabato 1° marzo alle 20.15 su Rai3. “Quando non si riconosce lo statuto di dignità umana a un essere umano, quello è– ha spiegato lo scrittore e attore teatrale di origini ebraico-sefardite – Cosa facevano i nazisti? Prima hanno disumanizzato i loro nemici, gli ebrei, i rom, i sinti, dopo sterminarli è stato un dettaglio“. “Sì c’è però una differenza: in Israele non tutti sono d’accordo, mentre in Germania tacevano tutti”, ha ribattuto. “No, veramente quelli che parlavano in Germania li ammazzavano”, ha detto ancora, che poi ha fatto una riflessione sulle manifestazioni in Israele, “dove tutti manifestano per gli ostaggi ma nessuno manifesta per la libertà die palestinesi”.