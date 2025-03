Ilnapolista.it - Ottimo Napoli ma dobbiamo segnare. Piaccia o no, dipendiamo da Lukaku

Leggi su Ilnapolista.it

Cesare – Caro Guidopareggio delanche se abbiamo da recriminare perché avremmo meritato la vittoria. Nel primo tempo ilha fatto la partita ma ha raccolto, come spesso capita, molto poco rispetto a quanto prodotto. E nel secondo tempo, quando si temeva il consueto calo fisico delle ultime partite, la squadra ha continuato a giocare tenendo il pallino del gioco ed a fare la partita (in totale abbiamo avuto un possesso palla del 62%). Non solo nel secondo tempo l’Inter non ha mai tirato in porta ma nel finale potevamo anche vincerla. Conte l’ha giocata benissimo mettendo Gilmour che ha affiancato Lobotka nel palleggio e liberando senza rischi McTominay in avanti. E alla ricerca del pareggio ha indovinato i cambi in particolare nell’inserimento di Billing che ha messo fisicità con gli avversari stanchi e ha avuto anche il merito diil gol del pareggio.