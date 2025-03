Iltempo.it - Ossessione Mussolini per Scurati: arriva l'ennesimo libro su M.

Ci risiamo. Gli ultimi seicento giorni della vita di Benitoe dell'Italia fascista: si intitola «M. La fine e il principio» il nuovo romanzo di Antonio, che Bompiani manderà in libreria l'8 aprile alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Liberazione, quinto volume della sagaana. «I dittatori non hanno alternativa, non possono declinare, sono costretti a cadere. Lui la lezione la conosce», scrive l'autore nelle pagine deldestinato a concludere il ciclo. Il romanzo inizia all'indomani della seduta del Gran Consiglio depone, che il 28 luglio 1943 viene deportato a Ponza. Ma su quell'isola dove il regime ha confinato decine di dissidenti il Duce rimane giusto il tempo per celebrare, solo, il suo sessantesimo compleanno; poi viene spostato alla Maddalena e quindi a Campo Imperatore, in cima al Gran Sasso.