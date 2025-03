Juventusnews24.com - Osimhen Juve, voci insistenti sull’attaccante! Aumenta la concorrenza: un top club europeo ci prova? Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: gli ultimissimi aggiornamenti sul nigeriano del NapoliCi sono importanti aggiornamenti sul futuro di Victor, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni rimbalzate in Nigeria, sul giocatore ci sarebbe anche l’Arsenal che vorrebbe trascinarlo in Premier League.Il, che era stato anche sulle orme di Vlahovic, sarebbe pronto a offrire una cifra inforno ai 75 milioni di euro: arrivare al centravanti sarà molto difficile per il calciomercato.Leggi suntusnews24.com