Oscar 2025 ‘Emilia Pérez’ e ‘The brutalist’ a caccia di statuette L’Italia tifa Rossellini

In una Los Angeles ancora sotto choc per l’improvvisa (e tragica) scomparsa di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, andrà in scena la notte degli. La figura dell’attore – due volte premiato dall’Academy – dovrebbe in ogni caso venire ricordata durante la cerimonia di assegnazione delle prestigiose, in programma alle 16 ora locale (l’una in Italia) dopo la tradizionale sfilata sul red carpet delle stelle del cinema americano e internazionale.La nomination per il miglior filmL’attenzione è focalizzata, come sempre, sulle categorie ‘Miglior film‘ (anche stranieri), regia e su quelle per i migliori attori, compresi i non protagonisti. Per quest’ultima (tra le attrici) corre Isabellaper il ruolo di suor Agnes in ‘Conclave‘, thriller a sfondo politico/religioso che si svolge tra le mura del Vaticano e firmato da Edward Berger.