Oroscopo Paolo Fox | previsioni di domenica 2 marzo 2025

L'diFox del 2vede ancora la Luna in Ariete, pronta a scuotere la situazione generale. Ciascun segno zodiacale avrà le sue magagne da superare, ma grazie alla guida del noto astrologo tutto sarà più semplice. Vediamo leastrologiche diFox di, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Non abbassare lo sguardo. Non mollare la presa. Continua a muoverti. Questa giornata è particolarmente favorevole per i sentimenti. Potresti ricevere risposte importanti riguardo al lavoro. Toro - Non demoralizzarti se le cose non stanno andando granché bene. Tra poche settimane Venere entrerà nel tuo segno. Un rapporto amoroso potrebbe diventare sempre più significativo.