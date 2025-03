Lanazione.it - Ordinanza anti-bazar, Confesercenti chiede l'incontro urgente col Comune

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 1 marzo 2025 - “Da ormai un mese esatto attendiamo una risposta da Palazzo Gambacorti alla nostra richiesta diprotocollata sull’per il decoro (la numero 35 del settembre scorso), visto che la sua applicazione sta portando problemi su problemi alle attività commerciali del centro storico. Problemi che niente hanno a che fare con la lotta al degrado”. ÈPisa, con il suo presidente Fabrizio Di Sabatino, a tornare con forza sull’del decoro che nelle settimane scorse ha portato ad una serie di sanzioni per l’esposizione fuori dai negozi. “Non bastavano le multe al fioraio per un vaso fuori fuori dalla soglia e quelle ai libri della Ghibellina – spiega Di Sabatino – adesso stanno arrivato i dinieghi per il rinnovo del suolo pubblico ad alcune attività dell’area del Duomo che da sempre avevano sul loro suolo pubblico espositori per cartoline e souvenir.