Viktor Orbán ha sollecitato l’Unioneadun dialogo diretto con Mosca per arrivare a una tregua nel conflitto in Ucraina. In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, il leader ungherese ha sottolineato la necessità di seguire l’esempio degli Stati Uniti, sostenendo che «l’Unione, seguendo l’esempio degli Stati Uniti, dovrebbecolloqui diretti con lasu un cessate il fuoco e una pace sostenibile in Ucraina». Orbán ha inoltre ribadito che il governo di Budapest si opporrà a qualsiasi accordo comune dell’Ue sulla questione nel prossimo vertice europeo.Articolo completo:: «con la» dal blog Lettera43