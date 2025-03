Biccy.it - Ora o Mai Più, spoiler per errore sul vincitore? Il nome

Stasera andrà in onda la finale della terza edizione di Ora O Mai Più. A differenza delle prime puntate, questa non sarà in diretta e quindi tecnicamente c’è già une secondo qualcuno potrebbe essere statoato pernelle scorse ore. La Rai stamani ha rivelato gli ospiti di Domenica In e tra i tanti personaggi che domani saranno alla corte di Mara Venier c’è solo uno dei protagonisti dello show di Marco Liorni e questo è Pierdavide Carone. Sarà quindi lui a trionfare? Diciamo che nel caso non sarebbe una grossa sorpresa, visto che lui e Loredanasono i favoriti (Pierdavide è arrivato tre volte primo in classifica). Stasera scopriremo se quella dell’ospitata a Domenica In è solo una coincidenza o se – come ha fatto notare BlogTvItaliana – è un anticipazione involontaria.