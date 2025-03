Bubinoblog - ORA O MAI PIÙ: GRAN FINALE TRA BRANI INEDITI E UNA LOTTA SERRATA ALL’ULTIMO VOTO

Settimo e ultimo appuntamento, sabato 1° marzo, in prima serata su Rai1, dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi – per “Ora o mai più”, il programma musicale con Marco Liorni.L’attesa è per le performance deidei concorrenti, che saranno votati sia dai tutor che dal pubblico e che renderanno la gara sempre più avvincente fino alla proclamazione del vincitore.Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti che per sei settimane si sono messi in gioco e soltanto uno di loro si aggiudicherà il titolo:Valerio Scanu con Rita PavoneMatteo Amantia con Alex BrittiPago con Patty PravoPierdavide Carone con Gigliola CinquettiCarcon Donatella RettoreLoredana Errore con Marco MasiniAntonella Bucci con RafAnonimo Italiano con Riccardo FogliAlla valutazione degli otto Maestri si aggiungerà’ anche ildi cento persone del pubblico in sala che potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini.