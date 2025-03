Tvpertutti.it - Ora o Mai Più finale stasera senza televoto: chi decide e vincitori morali

Va in ondaladi Ora o Mai Più su Rai1 ma non prevede ilda casa. La decisionespetterà a una giuria di maestri e a 100 giurati popolari presenti in studio. Chi sarà il vincitore di questa edizione? E chi sono idel programma?Nel corso delle puntate, più cantanti hanno ottenuto la vittoria in serata, rendendo imprevedibile il nome del vincitore. Inizialmente il grande favorito sembrava essere Matteo Amantia, ex voce degli Sugarfree, ma nelle ultime puntate Pierdavide Carone ha guadagnato sempre più consensi, soprattutto sui social.Anche Loredana Errore, supportata dal coach Marco Masini, potrebbe essere una delle sorprese della. La cantante ha emozionato il pubblico con il suo talento e la sua storia di rinascita dopo un grave incidente che anni fa l'aveva costretta a un lungo stop nella sua carriera.