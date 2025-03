Tpi.it - Ora o mai più 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata finale

Ora o mai piùtv:laQuesta sera, sabato 1 marzo, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladi Ora o mai più, la nuova edizione dello show – condotto da Marco Liorni – che vede in gara 8 artisti che in passato sono stati in vetta alle classifiche.Ora o mai piùintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvIl programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1.Ora o mai piùliveNon solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette die rii vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.Quante puntateAbbiamo vistoin tv e liveOra o mai più, ma quante puntate sono previste per il? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima sabato 11 gennaio; la settima ed ultima sabato 1 marzo