Ora o mai più 2025 il gran finale un nuovo inedito per gli 8 concorrenti

su Rai1 per Ora o mai più, il programma musicale condotto da Marco Liorni, gli ottopresenteranno il loro, chi vincerà?Settimo e ultimo appuntamento, sabato 1 marzo, in prima serata su Rai 1, dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi – per Ora o mai più, il programma musicale con Marco Liorni. L’attesa è per le performance dei brani inediti dei, che saranno votati sia dai tutor che dal pubblico e che renderanno la gara sempre più avvincente fino alla proclamazione del vincitore.Questi gli abbinamenti degli ottoche per sei settimane si sono messi in gioco e soltanto uno di loro si aggiudicherà il titolo: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.