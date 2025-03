Tpi.it - Ora o mai più 2025: anticipazioni, cast, ospiti e streaming della finale

Ora o mai piùQuesta sera, sabato 1 marzo, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la puntatadi Ora o mai più, la nuova edizione dello show – condotto da Marco Liorni – che vede in gara 8 artisti che in passato sono stati in vetta alle classifiche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Molto di più di un talent musicale, “Ora o mai più”, in onda per 7 settimane, si arricchisce sempre di nuovi elementi e sorprese. Marco Liorni, conduttore e padrone di casa, offre una grande occasione di riscatto a otto cantanti, portandoli di nuovo alla ribalta di una grande prima serataRai. Una vera e propria gara tra gli otto protagonisti, assistiti e al contempo giudicati da altrettante iconemusica leggera italiana, cantanti in auge, che li sostengono, li indirizzano, li coinvolgono in una nuova avventura all’insegna del successo.