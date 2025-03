Ilrestodelcarlino.it - Operazione pedopornografia. Perquisizioni in provincia

C’è anche l’entroterra urbinate al centro della maxi-contro laonline condotta dalla polizia in 56 città italiane, su delega della Procura di Catania.sono state effettuate da parte della polizia postale di Ancona, infatti, anche nella zona di Urbino ma non risultano, al momento, persone arrestate. L’attività investigativa si è concentrata, in particolare, sulla ricerca di materiale e file illegali. L’indagine è stata svolta sotto copertura, all’interno di una piattaforma di messaggistica istantanea. Questo ha consentito agli investigatori della Polizia postale di individuare diversi gruppi che si dedicavano allo scambio di materiale pornografico minorile. Un vero e proprio mercato degli orrori, con bambini abusati in età infantile ed episodi di zooerastia con vittime minori.