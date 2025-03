Ilgiorno.it - Operaio trovato senza vita. Era riverso in un fiume, s’indaga

Ad accorgersi della sua mancanza, nel primo pomeriggio di giovedì, sono stati i colleghi di lavoro. Sono andati a cercarlo, trovandoloin un corso d’acqua, poco distante dalla Seride di via Gorizia, in cui stava lavorando. Fabio Mazzetto, 51 anni, residente a Mozzate, detto Fabietto, secondo i primi accertamenti sembrava essere stato vittima di un malore. Ma ora il magistrato di turno della Procura di Como, Giuseppe Rose, ha deciso di svolgere un accertamento autoptico. L’uomo si trovava all’esterno della ditta, con un soffiatore, per la rimozione delle foglie e lavori di manutenzione dell’area circostante il capannone. Ad un certo punto, i colleghi si sono resi conto che era sparito, che non lo vedevano da almeno mezz’ora, forse di più. Hanno prima cercato attorno alla ditta, poi si sono spostati verso le aree verdi circostanti, dove scorre un corso d’acqua.