Operai sulle gru per gli stipendi. Poi la promessa

Protesta ad alta quota:salgono sulla gru per rivendicarearretrati. Momenti di forte tensione nel cantiere edificatorio del Gruppo Caltagirone in via Fabiani, dove quattrosono saliti ieri mattina su una gru alta circa 30 metri per protestare contro il mancato pagamento degli. La protesta è partita alle 10 del mattino e dopo diverse ore l’emergenza si è conclusa quando i lavoratori sono scesi uno dopo l’altro, a seguito delle garanzie ricevute sui pagamenti. Dei quattrogli ultimi a scendere sono stati i due che si erano arrampicati fino in cima. L’episodio si inserisce in un clima di crescente malcontento tra glidel cantiere. Già nella giornata precedente si erano registrate manifestazioni di protesta, seppur senza azioni rischiose come quella di ieri.