Onda di solidarietà per l' Ucraina | manifestazioni in 25 piazze italiane

Roma, 1 marzo 2025 – Sono almeno 25 leche si preparano a diventare un coro di voci per l'. In numerose città politici e associazioni scenderanno in strada domani, domenica 2 marzo, a sostegno dell'e dell'Europa, in seguito allo show del presidente degli Stati Uniti nel corso di un incontro insieme al presidente dell'Volodymyr Zelensky. Manifestazione ucraini davanti consolato Usa, Milano, 1 marzo 2025. ANSA/ ASSOCIAZIONE ITALIANA+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ A Roma l'appuntamento annunciato dal leader di Azione, Carlo Calenda, è in piazza SS Apostoli a partire dalle 17. Saranno presenti anche esponenti del Partito Democratico, tra cui Alberto Losacco, Francesca La Marca, Pier Ferdinando Casini, Filippo Sensi e Andrea Casu.