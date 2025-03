Oasport.it - Omloop Nieuwsblad 2025: Søren Wærenskjold beffa tutti in volata. Ottavo Vincenzo Albanese

Leggi su Oasport.it

Fa festa la Norvegia, per la seconda volta nella storia (aveva già trionfato nel 2009 Thor Hushovd), nella. L’ottantesima edizione si è decisa in unaristretta doveè riuscito arei rivali. Per il capitano della Uno-X Mobility è la vittoria più importante della carriera.Sette uomini all’attacco nella prima fase di gara: Giosuè Epis (Arkea – B&B Hotels), Elmar Reinders (Team Jayco AlUla), Enzo Leijnse e Julius Van Den Berg (Team Picnic PostNL), Siebe Deweirdt e Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Hartthijs De Vries (Unibet Tietema Rockets). Sono stati loro i protagonisti per tre quarti di corsa.L’attacco più deciso dal plotone è stato quello portato da Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), successivamente si è rotto in più tronconi il plotone, con Wout van Aert costretto ad inseguire.