Ilrestodelcarlino.it - "Oltre 350 persone assistite dalla Caritas. Serve un intervento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2024 le famiglie che si sono rivolte allaper ottenere un sostegno sono 120, per un totale di350, con una forte crescita rispetto agli anni precedenti. Occorre un progetto generale che vadaall’assistenza, attraverso una sinergia tra enti e associazioni impegnati nel sociale, coordinati dall’amministrazione comunale". È l’accorato appello di Luigi Marconi, fondatore e volontario della scuola italiana per stranieri a Porto Potenza, nonché collaboratore dellalocale. "La causa più importante di povertà è la mancanza di lavoro, ma anche quello precario e sottopagato – spiega Marconi –. La seconda causa è l’estrema difficoltà nel trovare una casa, una missione quasi impossibile che crea in chi può permettersi di pagare un affitto uno stato d’ansia e incertezza.