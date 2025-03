Quotidiano.net - Ohaguro, popstar rilanciano l'usanza giapponese di annerirsi i denti: cosa significa e come si fa

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 marzo 2025 – Alcuneasiatiche stanno riportando in auge l’antica praticadell’, una tradizione secolare che prevedeva l’annerimento dei. Una delle prime a riproporlo è stata Sailorr, cantante R&B di origini vietnamite e naturalizzata americana, che nel video del suo singolo ‘Pookie’s Requiem’ sfoggia con orgoglio un sorriso scuro e deciso. Sulla stessa scia, la rapperMolly Santana, anche lei naturalizzata americana, ha adottato questa estetica nel videoclip di ‘2 Rich’, dove il contrasto tra i suoineri e il candido outfit bianco crea un effetto visivo di forte impatto. Un nuovo trend su TikTok Sebbene queste artiste non utilizzino la tradizionale miscela di ferro e aceto, su TikTok sono già comparsi tutorial per ottenere un effetto simile con tinte e smalti dentali.