Oasi nella natura. Il nuovo corso di birdwatching

L’Abc del buon "osservatore", l’avifauna lombarda, le rotte dei migratori, le specie di laguna, palude e lago. Ma anche un incontro dedicato all’osservazione di ali spiegate e nidificazione a bordo città, "in quelle zone metropolitane, a cavallo fra urbanizzazione e campagna, dove lasi preserva".che passione, pronti programma e uscite del secondopromosso dal Wwf e dal team di gestione dell’listica della Martesana, con patrocinio di Comune e pro loco (prenotazione obbligatoria, info a [email protected] ). Sei serate in aula, all’auditorium di via Cereda a Pozzuolo, due uscite pratiche con binocolo e abbigliamento ad hoc. Si parte il 13 marzo, si prosegue sino ad aprile: "Lo sanno proponemmo una prima edizione che ebbe un buon successo - così per il Wwf Antonio Delle Monache - speriamo sia lo stesso questa volta".