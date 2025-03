Oasport.it - O Gran Camiño 2025, Chumil sorprende Gee in volata, Piganzoli sorprende ancora e chiude terzo

La penultima tappa della O(corsa a tappe spagnola) è stata conquistata a sorpresa dal guatemalteco Sergio Geovani(Burgos Burpellet BH) che ha anticipato inil leader della classifica generale Derek Gee (Israel Premier-Tech). Terza posizione per un ottimo Davide(Team Polti VisitMalta) che, dopo aver perso terreno in salita, è rimasto a ridosso dei due battistrada ed ha concluso la frazione con un distacco di 18 secondi dal vincitore.La quarta tappa dell’Oè partita da A Pobra do Brollon ed è terminata dopo 137 chilometri sull’Alto dell’O Cebreiro. Il gruppo è riuscito, nelle fasi iniziali, a respingere ogni tentativo di fuga ma prima dell’Alto Fonte de Saùde (5.5 chilometri al 5,3 % di pendenza media), Matteo Scalco (VF Group-Bardiani CSF-Fazianè) ha attaccato in compagnia di altri 6 corridori ed è riuscito a passare in testa al GPM di terza categoria.