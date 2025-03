Lanazione.it - Nuovo test per la Kabel. Si chiama Firenze Ovest

Si apre con. Prima gara della Pool promozione per laVolley Prato che, dopo aver chiuso la regular season con una striscia di dieci vittorie consecutive, èta a non rallentare e, anzi, se possibile ad accelerare. Come detto, si apre oggi contro il, ore 18, palazzetto del Keynes (arbitri Bambusa e Scirè). La prima avversaria è una vecchia conoscenza. Contro il, in fase di preparazione estiva, laaveva infatti scoperto insidie e difficoltà che l’avrebbero attesa nella massima categoria regionale. Oggi le due squadre si ritrovano in una situazione ben diversa ma l’ostacolo rimane di quelli tosti. La squadra di Brozzi è giunta quarta nel suo girone. Trenta punti, frutto di dieci vittorie e sei sconfitte, il bottino della formazione ottimamente allenata da Roberto Latini.