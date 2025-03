Ilrestodelcarlino.it - Nuovo look a Popol Giost. Il parcheggio diventa un ’salotto’ di quartiere

Una nuova veste con alberi, fiori, arbusti e una lunga panca ovale al posto del vecchio, per la pazza del, in via Roma. Nelle intenzioni, questoprogetto renderà lo spazio maggiormente fruibile da parte dellaazione, con una maggiore vivibilità e aumentata sicurezza per chi deciderà di trascorrere il tempo libero in questo luogo, a ridosso di scuole e negozi. "Un progetto partecipato con cittadini e commercio" ha sottolineato il vicesindaco Lanfranco De Franco durante la presentazione della riqualificazione del luogo, tenutosi nella stessa piazza durante un Consiglio comunale en plein air: la Commissione consiliare centro storico si è infatti riunita per illustrare ilvolto che avrà questo sito, dopo le modifiche che vedono l’extrasformato in una zona con una più ampia presenza di verde pubblico.