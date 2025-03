Lanazione.it - Nuovo comando per la polizia municipale di Signa

Firenze, 1 marzo 2025 - Nuova sede per ildelladi. Il taglio del nastro dei locali di via Santelli è avvenuto oggi, 1 marzo, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessora Eleonora Chiavetta, del comandante Fabio Caciolli e del consigliere regionale Fausto Merlotti. All’iniziativa hanno partecipato anche i rappresentanti di diversi Comuni vicini, insieme a consiglieri comunali, assessori, rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo volontariato. Nell’immobile, che un tempo ospitava la sede della Ausl, troveranno posto il comandante e 13 agenti, mentre i vecchi locali in prossimità del Comune saranno dedicati ad altre attività. GERMOGLI PH: 1 MARZO 2025INAUGURAZIONEDELLALOCALE NELLA FOTO “Fin dal nostro primo mandato – ha detto il primo cittadino - ci siamo adoperati per assicurare allalocale una nuova struttura operativa.