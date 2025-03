Chietitoday.it - Nuovo asilo nido ecosostenibile ed autosufficiente a Castel Frentano [FOTO]

Sono iniziati un mese fa i lavori di costruzione di unin via Degli Abruzzi, angolo via Moscardelli, a. Il costo previsto dell’intervento è di 480mila euro, di cui per lavori 319.878 euro, finanziato interamente con fondi Pnrr (piano per asilie scuole.