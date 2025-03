Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: da Conte a Gasperini, tutti i nomi per l’eventuale post Thiago Motta. La lista completa e aggiornata

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: da, iper. Lain caso di cambio in panchinaLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare della questione relativa al futuro di, non più così certo di rimanere alla guida dellantus anche se dovesse centrare il quartoo.I due profili preferiti in caso dicambio di guida tecnica sono Gian Pieroin uscita dall’Atalanta e Antoniodel Napoli. Sullo sfondo restano vive anche le opzioni Igor Tudor e Roberto De Zerbi del Marsiglia.Leggi suntusnews24.com