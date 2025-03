Ilrestodelcarlino.it - Nuovi arredi per le lezioni en plein air

per gli spazi esterni delle scuole del territorio comunale di Scandiano. La loro installazione è stata avviata dal Comune alle scuole primarie e ai servizi educativi comunali per favorire attività didattiche e ricreative all’aria aperta. L’importante operazione è finanziata con fondi comunali per un importo complessivo di 20.779,68 euro e ha compreso l’acquisto e la posa in opera di tavoli, panchine e attrezzature pensate per migliorare la fruibilità degli spazi scolastici. Coinvolti la scuola primaria ‘L. Spallanzani’, la primaria di Ventoso, la primaria ‘R. Levi Montalcini’, il nido d’infanzia comunale Girasole e il nido d’infanzia Leoni. Grazie a questa fornitura, gli studenti potranno usufruire di nuove e utili aree attrezzate, favorendo esperienze educative in un ambiente stimolante e inclusivo.