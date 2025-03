Nuove regole sul portiere Timewasting per entrare in vigore la prossima stagione

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-01 16:19:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:che stipulano quanto tempo unpotrebbe trattenere la palla dall’inizio della, è stato annunciato.L’International Football Association Board (IFAB), i produttori delle leggi del gioco, hanno affermato che i portieri saranno ora penalizzati per aver tenuto la palla per otto secondi o più.Secondo leattuali, i detentori dovrebbero essere sanzionati se si aggrappano per più di sei secondi, ma l’offesa è raramente penalizzata.La punizione per tale offesa è, al momento, un calcio di punizione indiretto, ma questo sarà cambiato in un angolo secondo leleggi, che entreranno inil 1 ° luglio 2025.L’IFAB ha anche affermato che gli arbitri implementeranno tra le mani di cinque secondi prima di assegnare l’angolo.