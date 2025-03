Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus, il coach lascia: "Non ci sono le condizioni"

Fine corsa. Il tecnico dellaCesena Luca Chiadini scende dal treno della prima squadra nove fermate prima della fine della stagione di serie B di basket femminile. Nelle scorse ore ilha infatti presentato le dimissioni in società, rinunciando all’incarico di allenatore del gruppo senior, ma restando al timone del progetto che riguarda il vivaio.Chiadini, hanno pesato gli ultimi risultati della squadra o l’episodio a sfondo razzista che aveva coinvolto la madre di un’atleta del vivaio? "No. Ringrazio le giocatrici per l’impegno e la passione che hanno sempre messo in campo. Sotto questo punto di vista avrei anche potuto continuare, ho meditato a lungo la decisione, ma alla fine mireso conto che non c’erano più i presupposti per andare avanti lungo questa strada".