Sondriotoday.it - Nuova Sondrio: contro il Magenta non si può sbagliare

Leggi su Sondriotoday.it

Appuntamento da non fallire domani alla Castellina per la: alle 14,30 i biancazzurri di mister Marco Amelia ricevono, infatti, ilin uno sdiretto per la salvezza valido per l'undicesima giornata del girone B del campionato di serie D.Classifica cortaI.