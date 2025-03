Thesocialpost.it - Nucleare, Pichetto Fratin annuncia la delega alle Camere: “Dobbiamo fare come gli alpini con i muli…”

Leggi su Thesocialpost.it

Gilbertoil prossimo passo per la leggesul. “Ora la leggeva, penso settimana prossima. Poi dipenderà dal presidente della Camera e da quello della commissione la calendarizzazione. Ci sarà un lungo dibattito, perché ci sono già stati due mesi di audizioni alla Camera. Mi auguro che per l’autunno, fine anno, venga approvata. Da lì 12 mesi per avere i decreti legislativi“.Leggi anche: L’Italia torna al: il governo approva la leggeIl piano per ilin Italia“gli, che usano i muli in montagna perché mettono le zampe dietro nello stesso posto di quelle davanti e non cascano”.usa questa immagine per descrivere il percorso necessario. “La leggerichiede una lunga serie di azioni.