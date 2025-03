Dayitalianews.com - Nucleare in un nuovo disegno di legge del governo, Pichetto Fratin: “In Italia nel 2030”

IlMeloni ha di recente approvato, in via preliminare, undiche tende a delegare l’Esecutivo per sviluppare, nel nostro Paese, unsistemasostenibile. “inentro il”Nel corso della conferenza stampa, il ministro dell’Ambiente, Gilberto, ha dichiarato: “Entro ilavremo ilin. Ne sono convinto”. Il ministro ha sottolineato poi che ladelega sarà portata al Parlamento la settimana prossima, dove “si prevede un ampio dibattito”;ha poi auspicato che lavenga approvata entro la fine dell’anno, per avviare così i decreti legislativi necessari entro i successivi 12 mesi. Questo permetterebbe di delineare un quadro giuridico chiaro per lo sviluppo della tecnologianel Paese.