Spazionapoli.it - Novità David Neres, cambia la data del rientro dall’infortunio

Leggi su Spazionapoli.it

Ecco come stae quali sono le sue condizioni a seguito dell’infortunio al polpaccio:ladelin campoFermato nella prima metà di febbraio,sta facendo di tutto per tornarequanto prima. Come dichiarato da Antonio Conte, c’è un fattore che accomuna il problema del brasiliano a quello di Anguissa, l’ultimo a subire un problema muscolare. Infatti, entrambi hanno accusato fastidi fisici l’indomani dall’ultima gara disputata.è indisponibile per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra che lo tiene fuori già da diverse settimane. Salterà ancora Inter e Fiorentina, due big match al Maradona, ma potrebbe anticipare di qualche giorno il suoin campo., la nuovadelInizialmente, si pensava che l’attaccante brasiliano potesse tornare solo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali previsi a marzo, a seguito della 29a giornata.