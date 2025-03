Screenworld.it - Nottingham: il riscatto del re, la recensione: rubare al mito per dare alle storie

Leggi su Screenworld.it

Le foreste vivono di ombre. Robin Hood questo lo sa bene. Un personaggio che tra le ombre si è sempre mosso con agilità, abitando una zona grigia tutta sua, a metà strada tra la storia, ile la leggenda. E il bello delle leggende e dei miti è che puoi raccontarli come vuoi. Tramandarli come vuoi. Come si faceva una volta attorno ai fuochi. Come si è sempre fatto con le grandiche cambiano, passando di bocca in bocca, cambiando sempre forma. È quello che avranno pensato Brugeas Vincent, Herzet Emmanuel e Dellac Benoît quando hanno immaginato e dato forma a. Lo hanno fatto come alchimisti, cercando a trovando la giusta miscela tra un what if e un retelling. Sì, questo fumetto francese (portato in Italia dalla Sergio Bonelli Editore) rilegge ildi Robin Hood in modo tutto nuovo senza mai abbandonare il solco del classico.