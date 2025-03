Iodonna.it - Nonostante il nome, è una borsa che non vorremmo mai "salutare"

É un ulteriore omaggio all’artigianalità Made in Italy. Una it-bag che svela il suo valore nei dettagli. Destinata a essere un’illustre co-protagonista, senza limiti di occasione. E’ la nuovadi Bottega Veneta, il suoè “Ciao Ciao“, presentata per la prima volta durante la sfilata Primavera-Estate 2025. Bottega Veneta, la collezione Primavera/Estate 2025 invita a riscoprire il bambino che è in noi X Per Bottega Veneta prima c’è stata la“Sardine” con l’inconfondibile manico a forma di pesce, poi “Andiamo” in vari formati ma contraddistinta dall’iconico motivo in pelle intrecciata e dal dettaglio Knot.