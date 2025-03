Non sopporto Thiago Motta | è caccia al nome c’è l’indizio

Leggi su Sportface.it

Se fino a ieri la Juventus era in crisi, oggi le cose vanno ancora peggio. Tira aria di ammutinamento alla Cortinassa ed è scattata una vera e propriaaldopo le dure dichiarazioni. L’ultimo exploit diin conferenza stampa, a margine della gara persa ai rigori contro l’Empoli, non può certo aver rafforzato i rapporti tra il tecnico e lo spogliatoio. La squadra è stata definita senza mezzi termini non all’altezza e capace solo di mostrare un atteggiamento sbagliato e senza mordente, cosa che non è passata inosservata per molti calciatori bianconeri.L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata paradossalmente più gravosa rispetto alla clamorosa uscita di scena dalla Champions League e, a quanto pare, la dirigenza avrebbe deciso di prendersi qualche settimana di riflessione per vedere dove il progettoandrà a finire.