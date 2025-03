Liberoquotidiano.it - "Non più i dieci passi. Urlavo sola di notte": il dramma di Eleonora Giorgi

lotta come una leonessa contro un tumore al pancreas. E, man mano che la malattia fa il suo decorso, si sente sempre più debole, senza forze. "Ma la mia origine austroungarica mi fa essere soldato di me stessa: dopo l'ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata dain casa - ha confessato l'attrice -, di, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha raccontato la sua nuova quotidianità in una clinica romana. "Un luogo eccellente, nelle mani di due oncologi bravissimi, Paolo e Luca Marchetti, padre e figlio - ha detto -. Lottano con me. Ma sono grata anche alla sanità pubblica: mi sono ritrovata in fila a fare la chemio con Angela, la meravigliosa sartina dei set di Marcello Mastroianni.