Iodonna.it - Non ho una mamma malata di Alzheimer, ma ho una madre anziana, fragile, cui mi lega un amore profondo e anche un senso di colpa

Assistere e perdere un genitore è un’esperienza che prima o poi tocca a tutti. Però nelle canzoni non se ne parla quasi mai. Farlo mi pare un gesto di coraggio. Per questo mi ha colpito l’ondata di fastidio al limite dell’ostilità che ha travolto Simone Cristicchi. Simone Cristicchi commuove la platea di Sanremo X Leggi› Simone Cristicchi cerca la vittoria a Sanremo con un brano di «vita vissuta» Un conto è criticare una canzone, che è certo legittimo: l’arte è fatta per essere giudicata, può piacere o non piacere.