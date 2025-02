Non ci sono studi che dimostrino la pericolosità della rete 5G

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip riguardante l’intervista a Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica dell’Istituto Ramazzini la quale fa affermazioni controverse sulla5G. La trasmissione era Petrolio, trasmessa il 23 febbraio 2019. Del caso si occuparono già i colleghi di Butac. Come avevamo visto in precedenti analisi (per esempio qui e qui), il 5G essendo uno standard di quinta generazione che riguarda sempre le onde elettromagnetiche non ionizzanti, non si è mai rivelato pericoloso nei limiti stabiliti dagli enti competenti, da cinque generazioni.Per chi ha fretta:Circola una intervista dove si fanno affermazioni controverse sulla5G.Neglifatti fino a oggi non risulta dimostrata alcunanelle persone, stando ai limiti stabiliti dagli enti competenti.