Noemi torna con Nostalgia | un viaggio musicale tra emozioni e ricordi

fa il suo ritorno sulla scenacon “”, il suo settimo album in studio pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy. Reduce dalla sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, la cantautrice romana si prepara a portare il suo nuovo progetto in tour nei teatri italiani, con un evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre 2025. Tra le tappe più attese, anche la data del 9 dicembre 2025 al Teatro Augusteo di Napoli, un’occasione imperdibile per il pubblico partenopeo di vivere dal vivo ledel nuovo disco.“” è un album che esplora i sentimenti più profondi, intrecciando sonorità blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche. Al centro del progetto c’è l’idea dellacome filo conduttore tra passato e futuro, un sentimento che nel disco assume un valore positivo, avvolgente e rassicurante.