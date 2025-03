Ilrestodelcarlino.it - Niente striscioni, 15 minuti di silenzio

Uno sciopero del tifo contro la possibilità, concreta ma non ancora certa, che l’accesso allo stadio di Brescia in occasione del match dell’8 marzo possa essere autorizzato soltanto ai possessori della Tessera del Tifoso. Gli ultras della Curva Mare, gemellati con quelli del club lombardo e che da giovedì stanno vibratamente protestando contro il parere dell’Osservatorio che ha inserito la gara in quesitone tra quelle a rischio, manifesteranno la loro contrarietà anche durante il match di oggi, alle 15, contro la Salernitana. "Osserveremo 15di– ha anticipato la Mare – e non appenderemo i nostri storici, in segno di protesta contro questo calcio sempre più alla deriva". Sul tema giovedì era intervenuto anche il Cesena Fc con un comunicato a sostegno dei propri tifosi.