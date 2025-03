Ilfattoquotidiano.it - “Niente autopsia sul corpo di Michelle Trachtenberg”: la decisione della famiglia dell’attrice di Gossip Girl morta a 39 anni

I familiari si oppongono all’di. È oramai altamente probabile che le cause reali di mortestar di Buffy enon si sapranno mai. Come riporta People, è stato l’ufficio del medico legale di New York ad affermare che ladisi è fermamente opposta all’. I familiari hanno infatti consentito al medico legale di condurre solo un esame esterno sula New York a 39.A corroborare la richiesta dei familiari già nelle scorse ore la polizia aveva dichiarato che la morte dinon era avvenuta in circostanze sospette ma per cause naturali. Secondo l’ABC l’attrice si sarebbe sottoposta di recente a un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni.L'articolo “suldi”: ladia 39proviene da Il Fatto Quotidiano.