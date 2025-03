Sololaroma.it - Nico Paz e Dybala, l’allievo e il maestro: da Roma-Como all’Argentina

Poco più di 24 ore a, l’ennesimo test importante per una banda di Ranieri che si sta costruendo una rimonta incredibile in campionato. C’è ancora molto da fare, con un occhio anche all’Athletic Bilbao giovedì, ma la sfida ai lariani è una delle più complicate che potesse capitare al momento. Il vero trascinatore della squadra del lago è sicuramentePaz, un giocatore che abbina estro e qualità ad un intelligenza e personalità da top club. Un piccoloinsomma, da affrontare di nuovo all’Olimpico.In effetti guardando il classe 2004 le vibes di un Paulo annata 2012 e successive, quelle che lo hanno consacrato al Palermo, sono importanti, spiega l’odierna Gazzetta dello Sport, e nella capitale il giovane talento cerca il secondo scherzetto stagionale alla Joya. Nessuna pietà infatti all’andata, da parte diPaz, per uno dei suoi idoli, con anche il gol del 2-0 a mettere il sigillo finale sulla partita nei minuti di recupero.