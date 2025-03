Sport.quotidiano.net - Nico Hidalgo morto, addio al 32enne centrocampista: dal passaggio nella Juventus alla scoperta della malattia

Roma, 1 marzo 2025 – Il suo nome probabilmente non dirà molto agli appassionati italiani di calcio, eppurenel 2014 è transitato d, seppur per pochissimo tempo e solo a livello formale:pratica lo spagnolo non debutterà mai in bianconero, complice anche il destino infausto che lo ha strappatovita, a soli 32 anni, il 28 febbraio 2025 dopo un calvario lungo 4 anni. La carriera diIn realtà, la carriera di, di professioneoffensivo di piede destro, si era interrotta già nel 2022, anno successivo a quelloterribiledi un tumore ai polmoni con metastasi alle ossa: una diagnosi nefasta che, purtroppo, avrebbe condottoprematura scomparsa avvenuta a Granada delle ultime ore. Nato a Motril il 30 aprile 1992,era cresciuto propriosquadrasua città, facendosi tutta la trafila nel settore giovanile prima di debuttare in prima squadra, in terza divisione,stagione 2010-2011.