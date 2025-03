Oasport.it - Nick Kyrgios attacca Jannik Sinner: “Sportività significa rispettare le regole”. A cosa si riferisce?

Prosegue la personale caccia alle streghe di, che per l’ennesima volta nell’ultimo anno hatoattraverso i social network. Il tennista australiano coglie ogni singola occasione per puntare il dito contro il numero 1 del mondo, squalificato per tre mesi nell’ambito della positività al Clostebol riscontrata dodici mesi durante il Masters 1000 di Indian Wells.Se qualche settimana fa si era pronunciato in maniera contraria all’accordo intercorso tra il fuoriclasse altoatesino e la WADA, oggi l’oceanico ha ribadito la propria posizione dopo che il 23enne è stato escluso dalle nomination per i Laureus Awards (i cosiddetti Oscar del mondo dello sport).La Laureus Academy per bocca del presidente Sean Fitzpatrick aveva dichiarato: “A seguito delle discussioni della Academy è stato deciso che la nomination diper il World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata.