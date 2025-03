Lapresse.it - New York, college pubblica annuncio di lavoro per prof di studi palestinesi: rimosso

Questa settimana la governatrice di New, Kathy Hochul, ha ordinato a undi rimuovere undiper un posto di insegnante di, affermando di volersi assicurare che non vengano insegnate “teorie antisemite”. Secondo gli screenshotti dal NewPost, che ha riportato per primo l’di, l’offerta didell’Hunterrichiedeva uno storico “che adottasse una lente critica sulle questioni relative alla Palestina, tra cui, ma non solo, il colonialismo, il genocidio, i diritti umani, l’apartheid, le migrazioni, la devastazione del clima e delle infrastrutture, la salute, la razza, il genere e la sessualità”.In seguito alla notizia, Hochul, democratica, ha ordinato alla City University of New(Cuny) di rimuovere l’“e di condurre una revisione apondita della posizione per garantire che le teorie antisemite non siano promosse in classe”.